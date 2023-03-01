بعد إدانته في قضية أخلاقية.. حكيمي يخرج عن صمته لأول مرة

خرج نجم المنتخب المغربي لكرة القدم وباريس سان جرمان أشرف حكيمي، الثلاثاء، عن صمته معلقا عن تهمة الاغتصاب التي طالته.

ووفق ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن حكيمي نفى تلك المزاعم جملة وتفصيلا، وقال إنها “خاطئة تماما”، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وظهر اللاعب الشاب ذو الـ 24 ربيعا مبتسما ومرتاحا، مساء أمس الاثنين، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم لجوائز “ذا بيست” في العاصمة الفرنسية.

وأفاد مراسل “ماركا” في باريس: “كان حكيمي هادئا للغاية”، على الرغم من أن التقارير المزعومة، تزامنت مع حفل “ذا بيست”.

وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، الاثنين، أن النجم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جرمان، يواجه اتهاما باغتصاب شابة في منزله.

وفتح مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) تحقيقا في قضية اغتصاب تستهدف أشرف حكيمي، وفق ما أفاد مصدر مطلع على القضية.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الضحية لا ترغب في تقديم شكوى، بل مجرد الكشف عن اغتصابها من قبل حكيمي، ليتولى مكتب المدعي العام القضية ويعمل المحققون على الملف، الذي تم تجميعه على أساس أقوال المدعية.

وفُتِحَ التحقيق بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما قالت إنها تعرضت للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في أواخر فبراير.

وقالت “لو باريزيان” إن حكيمي تعرف على الشابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “إنستغرام” في 16 يناير الماضي، ويوم السبت الموافق 25 فبراير، ذهبت الشابة إلى منزل اللاعب في الليل، على متن سيارة أوبر التي طلبها لها حكيمي، لكنّ الأمور خرجت عن السيطرة في منزل حكيمي “24 عاما”، حسب كلمات الشابة، إذ تزعم أنه بدأ بتجريدها من ملابسها واعتدى عليها، قبل أن تركله بقوة وتهرب من المنزل.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإنّ مكتب المدعي العام في نانتير “الضاحية الغربية للعاصمة باريس” أعلن عن فتح تحقيق في قضية اغتصاب تستهدف أشرف حكيمي، ورفض مكتب المدعي العام في نانتير الإدلاء بأي تعليق، مبدياً امتعاضه من “المعلومات المنشورة” في الصحافة لأنها “تقوض التحقيقات اللازمة لإثبات الحقيقة”، حسبما نشرت الوكالة الفرنسية.

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