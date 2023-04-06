بعد إطلاق قذائف من لبنان.. إسرائيل ترد بالمدفعية والأمم المتحدة تدعو لضبط النفس

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قصفت إسرائيل، اليوم (الخميس)، أطراف بلدتين في جنوب لبنان بالمدفعية الثقيلة، رداً على استهدافها بقذائف أطلقها مجهولون من المنطقة ذاتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اعتراض صاروخ أطلق من لبنان، في تصعيد يأتي بعد أعمال عنف وقعت في باحة المسجد الأقصى.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بعدد من القذائف الثقيلة أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور، بعدما شهدت المنطقة إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا باتجاه إسرائيل، ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

في ذات السياق، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة، بإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل، داعياً جميع الأطراف إلى أكبر قدر من ضبط النفس.

وشدد على ضرورة تجنب أي فعل أحادي الجانب قد يؤدي الى تصعيد جديد.