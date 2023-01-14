بعد إعدام أكبري.. لندن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني

أعلنت بريطانيا اليوم السبت، فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني، إثر إعدام طهران لمواطن بريطاني-إيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن “العقوبات على المدعي العام الإيراني اليوم تعكس اشمئزازنا من إعدام علي رضا أكبري.. المدعي العام هو أهم محرك في استخدام إيران لعقوبة الإعدام. نحمل النظام المسؤولية عن انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان”.

ولم يحدد وزير الخارجية البريطاني طبيعة العقوبات التي طالت المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، وفق العربية.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن إيران أعدمت علي رضا أكبري، متحدية مناشدات من لندن بعد إصدار حكم بإعدامه بناء على تهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

ونددت بريطانيا، التي أعلنت أن قضية علي رضا أكبري (61 عاماً) لها دوافع سياسية وطالبت بالإفراج عنه، بالإعدام.

ووصف ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الإعدام بأنه “فعل وحشي وجبان نفذته سلطة همجية لا تحترم حقوق الإنسان لدى شعبها”. وقال سوناك عبر تويتر إن “الإعدام أفزعه”.

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان إن الإعدام “لن يمر مرور الكرام.. سنستدعي القائم بالأعمال الإيراني لتوضيح اشمئزازنا من أفعال إيران”.

ولم تتطرق بيانات بريطانيا حول القضية إلى التهمة الإيرانية إلى أكبري، الذي اعتُقل عام 2019، بأنه تجسس لبريطانيا.