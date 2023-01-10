بعد إغلاقه بسبب الطقس.. إعادة فتح طريق “الهدا” في كلا الاتجاهين

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين، بعد أن جرى إغلاقه بشكل مؤقت، بسبب حالة الطقس وهطول الأمطار.

وقالت القوات في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “جرى إعادة فتح طريق الهدا، بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية”.

على جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظة الطائف ومركزي الشفا والهدا.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات.

وأكد الدفاع المدني، أنَّ الإجراءات الاحترازية اتخذت من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.