بعد إلغاء العقد.. تصعيد من شركة “إيريا” ضد الاتحاد

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قررت شركة “إيريا” للملابس الرياضية، تصعيد قضيتها مع نادي الاتحاد بعد إلغاء الأخير العقد المبرم بين الطرفين.

وأعلن نادي الاتحاد، رسميا إلغاء العقد المبرم مع شركة إيريا للملابس الرياضية وممثلها المحلي بشكل رسمي ونهائي، فيما أعلن التعاقد مع شركة نايكي في الشرق الأوسط لتزويد النادي بالملابس الرياضية الخاصة بجميع فرق النادي.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الشركة ستلاحق النادي بالأنظمة والقوانين، مع المطالبة بدفع الشرط الجزائي البالغ قيمته ثلاثة ملايين ريال، إضافة إلى تعويضات تصل في مجملها إلى خمسة ملايين ريال.

وأشارت إلى أن الشركة ستصدر بيانا، تكشف فيه كافة المخالفات التي صدرت من قِبل إدارة أنمار الحائلي، وكذلك الأسباب التي أدَّت إلى اتخاذ هذه الخطوة من طرف واحد.