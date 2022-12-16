بعد إلغاء قيود كورونا.. قادة الصين يتعهدون بالنهوض بالاقتصاد

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تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار مسؤوليه بالنهوض بالاقتصاد المتعثر في العام المقبل. واختتم شي ومعاونوه مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي استمر على مدار يومين بإطلاق دعوة عبر وسائل الإعلام الحكومية لتعزيز التنسيق لدعم اقتصاد تشير تقديرات المحللين إلى أنه سيسجل هذا العام نموا بنحو 3 في المائة فقط وهو أسوأ أداء له في نحو نصف قرن.

وجاء الاجتماع بعد أيام من إلغاء قيود وتدابير لمكافحة كورونا كانت من بين الأكثر صرامة على مستوى العالم، والتي أيدها شي لكنها قوضت الاقتصاد.

ووفقا لتغطية وسائل الإعلام الحكومية للمؤتمر فإن الصين ستعزز التنسيق العام للسياسات المتعلقة بالجائحة بما يضمن “انتقالا” سلسا خلال التفشي الحالي وحماية النظام الاجتماعي.

وقال بيان إعلامي “علينا أن نركز على الاستقرار أولا العام المقبل فيما نسعى لتحقيق تقدم”.

ذلك “الانتقال” إلى “عام من الاستقرار” بدأ بارتفاع الإصابات في بكين وتزايد المخاوف من انتشار كاسح للعدوى بين سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة مع اقبال الأفراد على السفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الشهر المقبل بعد تخفيف القيود.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن صحافيين سابقين في وسائل إعلام رسمية توفيا في العاصمة بكين بسبب الإصابة بكوفيد-19، وهما حالتان من بين أولى الوفيات المعلنة منذ إلغاء سياسات صفر كوفيد في السابع من ديسمبر.

ولم تبلغ لجنة الصحة الوطنية الصينية عن أي وفيات رسمية ناجمة عن فيروس كورونا منذ إلغاء السياسات. وصدر آخر إعلان رسمي عن تسجيل وفيات في البلاد في الثالث من ديسمبر في مقاطعتي شاندونغ وسيتشوان.

يأتي الإعلان عن الوفيات في وقت وضعت فيه الصين خططا عاجلة اليوم لحماية المجتمعات الريفية من الفيروس، إذ يخطط الملايين من سكان المدن للسفر في العطلات لأول مرة منذ أعوام بعدما تخلت بكين عن نظامها الصارم من عمليات الإغلاق والقيود على السفر.

وفي علامة على السعي للتعافي الاقتصادي ومؤشر على إعادة فتح البلاد، ذكرت مجلة كايشين الاقتصادية اليوم أن الحكومة تسعى لزيادة كبيرة في عدد رحلات الطيران الداخلية والخارجية بحلول نهاية الشهر المقبل.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في وقت متأخر أمس بأن إقليم خنان، وهو أحد الأقاليم الأكثر اكتظاظا بالسكان، ألغى جميع العطلات لموظفي الرعاية الصحية حتى نهاية مارس لضمان “انتقال سلس” مع تخفيف قيود فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية أن العديد من المدن في أنحاء البلاد أتاحت أيضا مواقع جديدة للتطعيم لتشجيع السكان على تلقي جرعات تنشيطية من اللقاحات.