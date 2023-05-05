بعد اتهامه باغتـصاب صحفية.. “ترامب” يتغيب عن محاكمته

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تغيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن المحاكمة المدنية في نيويورك بعد اتهامه من قبل صحافية تدعى “إي جين كارول” بالاغتـصاب في التسعينات.

بدورها، اطلعت هيئة المحلفين وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية على إفادة سابقة لترامب أدلى بها الخميس الماضي في فيديو تم تسجيله، ينفي فيه بشدة الوقائع المزعومة، كما وصف الصحافية بأنها كاذبة ومريضة وتعاني من أمراض نفسية.

وأكد “ترامب” خلال الإدلاء بشهادته أنه لا يعرف تلك الصحافية التي تدعى إي كارول، وأنه لا يتذكر الواقعة، بينما طلب محامو المدعية “كارول” بث مقتطفات مطولة من الفيديو خلال جلسة المحاكمة.

يذكر أن قانوناً باسم “قانون الناجين من البالغين” دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، في ولاية نيويورك، وهو يسمح خلال مهلة عام لضحايا اعتداءات جنسية بإعادة إطلاق إجراءات قانونية مدنية، حتى لو كانت الوقائع قد تقادمت جنائياً.