بعد ارتفاع الحالات.. الصحة توضح أعراض ومضاعفات الإنفلونزا الموسمية

وجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإصابة العديد من الأشخاص في الوقت الحالي وبالتزامن مع اقتراب دخول فصل الشتاء خلال الأسابيع المقبل.

أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

أشارت وزارة الصحة إلى أن ارتفاع حالات الإنفلونزا الموسمية و تعرُّض الفئات الأكثر خطورة للمضاعفات الشديدة، نؤكد على ضرورة حماية صحتك.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، حيث تمثلت الأعراض في” سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم العضلات، صداع، رجعة وتعرق، سعال مستمر وجفاف، درجة الحرارة أكثر من 38 درجة”.

مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

وأكدت الوزارة أن هناك مجموعة من المضاعفات التي تسببها الإنفلونزا الموسمية، وتتمثل في ” التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية ،التهاب الأذنين، تسمم الدم، الوفاة”.

طرق الوقاية من الإنفلونزا الموسمية

واوضحت وزارة الصحة طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، والتي تتمثل في: