بعد اعتقال لاعبه واتهامه في قضية اغتصاب.. مانشستر يونايتد يرد في بيان رسمي

أصدر مانشيستر يونايتد بيانًا الليلة بعد اتهام ماسون غرينوود بمحاولة الاغتصاب والسيطرة والسلوك القسري، وذلك بعد أن أمضى حوالي ثلاث ليال في الحجز في يناير بعد أن انقضت الشرطة على منزله في بودون.

وقال النادي في بيان: “لاحظ مانشستر يونايتد أن دائرة الادعاء الملكية وجهت اتهامات جنائية إلى ماسون غرينوود، ولا يزال موقوفا من قبل النادي بانتظار نتيجة العملية القضائية”.

وأكدت الشرطة اليوم أن غرينوود قد وجهت إليه تهمة محاولة الاغتصاب، وايضًا السلوك القسري والسيطرة، ويأتي ذلك بعد اعتقاله صباح اليوم للاشتباه في اتصاله بضحيته المزعومة، ثم سمحت دائرة الادعاء الملكية لشرطة مانشستر الكبرى بتوجيه الاتهام إلى اللاعب.

وسيمثل غرينوود أمام محكمة الصلح في مانشستر الكبرى يوم الإثنين، وتتعلق الجرائم المزعومة بامرأة واحدة، تُتهم غرينوود بالسيطرة القسرية على الضحية المزعومة لما يقرب من أربع سنوات ومحاولة اغتصابها في 21 أكتوبر 2021.

قالت جانيت بوتر، نائبة رئيس هيئة الادعاء: “لقد فوضت دائرة الادعاء الملكية اليوم شرطة مانشستر الكبرى بتوجيه الاتهام إلى ماسون غرينوود، بمحاولة اغتصاب، والانخراط في سلوك تحكمي وقسري، واعتداء يتسبب في أذى جسدي فعلي”.

وأضافت: “جميع التهم الثلاث تتعلق بنفس صاحب الشكوى، وأذن المدعون العامون المتخصصون في قضايا الاغتصاب من وحدة الحالات المعقدة التابعة بالتهم بعد مراجعة ملف الأدلة التي تم تلقيها من شرطة مانشستر الكبرى”.

وتم الإفراج عن جورنيود بكفالة في 2 فبراير وظلت منخفضة نسبيًا منذ ذلك الحيـن، وكان من المقرر في الأصل أن يرد بكفالة في 30 أبريل، لكن القرار أُرجئ بعد جلسة استماع للمحكمة في يونيو.

ولا يزال المهاجم موقوفًا من قبل يونايتد لكنه لا يزال يتلقى راتبه البالغ 75 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في انتظار نتيجة أي إجراءات جنائية، واضطر النادي سابقًا إلى إصدار بيان يؤكد عدم وجود تغيير في وضع جرينوود.

وقال يونايتد في البداية إنه “لا يتغاضى عن العنف من أي نوع”، لكنه أوقف غرينوود في وقت لاحق بعد أن أطلق رجال الشرطة تحقيقًا، واكتشفوا أن اللاعب لا يزال مرئيًا على موقع النادي على الإنترنت، مما أدى إلى تكهنات بإمكانية إعادته إلى منصبه.

انضم اللاعب إلى الفريق في سن السادسة فقط وارتقى في الرتب ليحقق لنفسه مكانًا منتظمًا في الفريق الأول، وفي عام 2019، أصبح أصغر لاعب يلعب مع يونايتد في دوري أبطال أوروبا عندما نزل إلى أرض الملعب وهو في سن 17 عامًا.

وخاض جرينوود 129 مباراة في المجموع مع الشياطين الحمر وأحرز 35 هدفًا، وفي عام 2020، أعطى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا للمهاجم أول مباراة دولية له عندما خرج جرينوود من مقاعد البدلاء في الفوز بهدف دون رد على أيسلندا.