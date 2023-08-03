بعد افتتاح أول نادٍ مخصص لهن.. إقبال من السيدات على رياضة الفروسية وركوب الخيل في الباحة

أكد “محمد الغامدي” نائب رئيس مركز “فال العز للفروسية”، أن المركز سيقدم تجربة رائعة للسيدات السعوديات في تعلم فنون الفروسية وركوب الخيل في منطقة الباحة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المركز يعد أول مركز متخصص في فنون تعليم الفروسية وركوب الخيل للسيدات في المملكة.

وأشار إلى أن المركز سيعمل على افتتاح أكثر من فرع له في جميع المناطق، لتعزيز هذه الرياضة لدى السيدات، من أجل أن تكون هذه الهواية وجهة اهتمام عالمي.

وبين أن افتتاح المركز يأتي انطلاقا من رؤية ولي العهد للمملكة 2030، من أجل تقدم المملكة في كافة المجالات والأنشطة، موضحا أن المركز سيساعد في تنشيط حركة السياحة.