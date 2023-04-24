بعد الاستحواذ على كريدي سويس .. يو بي اس يبقي على مدير المخاطر

المناطق_متابعات

أعلن بنك يو بي اس السويسري اليوم الاثنين، أن كريستيان بلوم سيبقى في منصبه كمدير للمخاطر وعضو بالمجلس التنفيذي بالبنك خلال الوقت الحالي، وذلك في ظل الاستحواذ المقرر لبنك كريدي سويس، وهذا سيرجئ تعيين داميان فوجيل الذي كان مقررا في الأول من مايو المقبل.

وقد تم تعيين داميان فوجيل كمدير الاندماج المعني بالسيطرة على المخاطر، وسيقود في هذا المنصب جهود السيطرة على المخاطر المتعلقة بأنشطة الاندماج، كما سيعمل على تحديد الإعداد المحتمل لوظيفة السيطرة على المخاطر، وبلغ سعر تداول سهم يو بي اس 20.19 دولار بارتفاع 1.44 في المائة.