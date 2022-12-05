بعد التوقيع لـ “النصر”.. رونالدو الأعلى أجرًا بين الرياضيين في العالم

سينضم كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر في الأول من يناير، بحسب ما جاء في تقرير إسباني صادر عن صحيفة الماركا صباح اليوم، خاصة بعد أن أصبح مستقبل البرتغالي غامض حتى الآن، بعد فسخ تعاقده مع اليونايتد.

وكشفت صحيفة “صن سبورت”، أن الصفقة لم يتم إبرامها بعد، فيما قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن كريستيانو رونالدو سيتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل للانضمام إلى نادي النـصر السعودي الشهر المقبل.

الرياضي الأعلى أجرًا

يُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا قد اتخذ قرارًا بشأن ناديه التالي بعد استبعاده من قبل مانشستر يونايتد، حيث ذكرت صحيفة ماركا الأسبوع الماضي أن رونالدو قد وافق على صفقة مذهلة بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني مع النصر.

وسيشهد العقد الذي يمتد لعامين ونصف العام أن يصبح اللاعب البرتغالي أعلى رياضي مدفوع الأجر في التاريخ، حيث تدعي ماركا أن الصفقة الأولية ستبلغ قيمتها حوالي 86 مليـــون جنيه إسترليني، ولكن سيتم تعزيزها بشكل كبير من خلال الإعلانات والرعاية.

كشف رونالدو أنه رفض سابقًا عرضًا مذهلاً قدره 3 ملايين جنيه إسترليني للعب في المملكة العربية السعودية في الصيف، كما أن الهلال مهتم بذلك، فيما كشفت ماركا إن النصر أظهر أكبر قدر من الاهتمام برونالدو.

حقيقة توقيع رونالدو للنصر

وبعد مقابلته المثيرة مع بيرس مورغان، قيل إن رونالدو ينتظر حتى كأس العالم لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، ويُعتقد أن سبورتنج لشبونة حريص على إعادة رونالدو إلى الـنادي حيث ظهر لأول مرة كمحترف.

وكان تشيلسي مهتمًا بالصيف، وقد يميل مالكه تود بويلي مرة أخرى لمحاولة إحضار رونالدو كتوقيع، على الرغم من أن توماس توخيل المدير في ذلك الوقت لم يكن متحمسًا للغاية، وتشير التقارير إلى أن الرئيس الحالي جراهام بوتر يشعر بنفس الشعور.

في غضون ذلك، قال وزير الرياضة السعودي ، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مؤخرًا إنه “نحب أن نرى رونالدو يلعب” في البلاد، وكل شيء ممكن، أود أن أرى رونالدو يلعب في الدوري السعودي”.

وأضاف: “ستفيد الدوري والنظام البيئي الرياضي في السعودية وسيلهم الشباب في المستقبل، إنه نموذج يحتذى به لكثير من الأطفال ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة.”