بعد الخفض الطوعي لـ«أوبك+».. أسعار النفظ تقفز بأكثر من 5%

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم (الإثنين)، بعد إعلان السعودية ودول أخرى في تحالف «أوبك+» خفضا طوعيا في الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا اعتبارا من مايو القادم وحتى نهاية 2023.

وبحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولار بنسبة 5.21% إلى 84.05 دولار للبرميل، لتقلص من مكاسبها بداية التعاملات بعد أن سجلت أكثر من 86 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في نحو شهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 4 دولارات، بنسبة 5.29%، إلى 79.67 دولارا للبرميل.

ويهدف إعلان الخفض الطوعي في الإنتاج إلى «تحقيق التوزان في سوق النفط»، فيما بلغت حصة السعودية وروسيا من الخفض الطوعي 500 ألف برميل يومياً لكل منهما.