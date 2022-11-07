بعد الرفع لـ100 ألف.. بنك التنمية يوضح سبب إيقاف قرض “الأسرة”

والقروض التي يقدِّمها بنك التنمية الاجتماعية هي: تمويل الزواج، وهو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج. وتمويل الأسرة، وهو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة. وتمويل الترميم، وهو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة، أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.