بعد الغريبي.. اختفاء مواطن سعودي في ولاية أوهايو الأمريكية

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أفادت وسائل إعلام أمريكية باختفاء المواطن السعودي عبد الله العنزي في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال موقع “cleveland 19” الأمريكي، إن الشاب عبدالله العنزي البالغ من العمر 30 عاما، كان يمشي بصحبة أصدقائه وسط مدينة كليفلاند لكنه اختفى فجأة، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة بما حدث.

وأوضح الموقع أن الاختفاء حدث في العاشرة صباح الجمعة الماضي.

ونقل عن مسؤولي الشرطة أن العنزي لا يتحدث اللغة الإنجليزية.

وحسب الموقع الأمريكي فقد كشفت شرطة مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، أنه تم الإبلاغ عن فقدان شاب سعودي يبلغ 30 عاما، وذلك بعد أن اختفى يوم 27 يناير قرابة الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف أن الشاب خرج مع أصدقائه وذهب معهم إلى مكان يُسمى “East Ninth”، ووفقا لأقوالهم فقد ابتعد الشاب عنهم لمدة دقائق، لكنهم استشعروا غيابه، وأنهم قاموا بالبحث عنه ولم يتمكنوا من تحديد مكانه، مضيفين أن الخطورة من وجهة نظرهم أنه لا يتحدث الإنجليزية، وكان فقط في زيارة لأصدقائه.

ويأتي اختفاء العنزي في الوقت الذي وصل فيه جثمان الشاب المبتعث الوليد الغريبي إلى المملكة، والذي ستقام عليه الصلاة بجامع البابطين بالرياض يوم الاثنين.

وقبل أسبوع، قتل الوليد الغريبي 25 عاما، على يد جارته بالعمارة التي يسكنها في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث قامت المتهمة بتوجيه طعنات برقبته وهو في دورة المياه، حتى فارق الحياة.