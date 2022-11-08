بعد القبض على خاطفة ابنتها.. والدة طفلة مكة تكشف كواليس مُثيرة لأول مرة

أعربت والدة رتيل عن سعادتها بعد أن ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطنة باكستانية متورطة في اختطاف طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بالقرب من الحرم المكي.

وكشفت في تصريحات عبر “العربية نت”، إنها مرتاحة الآن لأن خاطفي ابنتــها اعتقلوا حتى لا تتكرر المأساة في أسرة أخرى، وعندما اختفت رتيل، كانت تعاني من القلق والخوف الشديد على ابنتها.

وأشادت في الوقت نفسه بجهود رجال الأمن في اعتقال الخاطفين، وتسليمها إلى النيابة، مُشيرة أن شرطة منطقة مكة، كشفت عن اختفاء الفتاة يوم الأحد، وقالت في بيان عبر حسابها على تويت، إنه من المنطق ، تورط مواطنة باكستانية في اختفاء رتيل.

وأكدت أنه تم القبض عليها واعتقالها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

المشي في الشوقية، جدير بالذكر أن رتيل أسعد فُقدت في ممشى الشــوقية في 29 أكتوبر حوالي الساعة 11:30 مساءً.