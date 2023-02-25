بعد انتحار 500 عسكري أمريكي.. توصية بتشديد قواعد حيازة الأسلحة النارية للجنود

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شكلت وزارة الدفاع الأمريكية لجنة مستقلة للتحقيق في حالات الانتحار بين صفوف العسكريين، والتي سجلت انتحار أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم العام الماضي 2022.

وأكدت اللجنة في توصياتها للحدّ من حالات الانتحار، على تشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحدّ من هذه الظاهرة، خاصة أنّ غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية.

وشددت في تقريرها على أهمية تنفيذ 120 توصية، منها، عدم السماح للعسكريين بشراء أسلحة شخصية من الثكنات والقواعد العسكرية إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدّتها 7 أيام للسلاح الناري و4 أيام للذخيرة.

وشملت التوصيات أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كلّ أسلحتهم النارية الشخصية في سجلّات خاصة وحفظها في أماكن يتمّ إغلاقها بأقفال، بما في ذلك من ضرورة توحيد القواعد التي ترعى حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى.