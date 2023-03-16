بعد انهيار بنك “سيليكون فالي”.. أمريكا: النظام المصرفي لا يزال سليماً

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أمام الكونجرس، اليوم (الخميس)، إن النظام المصرفي الأمريكي لا يزال سليماً رغم قلق الأسواق بشأن انهيار بنك سيليكون فالي، وبنك سيجنيتشر.

ويعدّ انهيار المصرفين، من أكبر الخسائر التي شهدها القطاع منذ الأزمة المالية في العام 2008؛ ممّا دفع السلطات الأمريكية إلى التدخّل بسرعة لحماية المودعين.

وأضافت “يلين”، أن الإجراءات التي تم اتخاذها تؤكد التزامنا بضمان بقاء نظامنا المالي قوياً، وأن تظلّ مدّخرات المودعين آمنة.

وأوضحت، شعرنا أنّ هناك خطراً من العدوى التي كان من الممكن أن تتسبّب في التهافت إلى العديد من المصارف، مشيرة إلى أن البنك اضطُرّ إلى بيع الأصول التي كان يُتوقّع الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها، من أجل تلبية احتياجات السيولة.

وأعلنت وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، أنها ستغطي جميع المودعين في “بنك سيليكون فالي”، بينما قدّم بنك الاحتياطي الفيدرالي أداة إقراض جديدة للمصارف في محاولة لمنع تكرار السيناريو.