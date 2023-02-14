بعد بيان النصر الخاص بانتهاك العلامة التجارية الخاصة به.. مختص يوضح العقوبات المتوقعة على المنتهكين (فيديو)

علق محامي الملكية الفكرية نضال بن كدسه، على بيان نادي النصر الخاص بانتهاك العلامة التجارية الخاصة به، وحقوق استخدام صور اللاعبين، موضحًا كافة العقوبات المتوقعة على المنتهكين.

وقال بن كدسه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “يا هلا” الذي يعرض عبر قناة روتانا خليجية: “الجمارك السعودية قادت انضمام السعودية لاتفاقية التدابير الحدودية، وهي مطبقة وآخرهم نادي الاتحاد حيث تقوم الأندية بتسجيل علاماتها”.

وأضاف: “على سبيل المثال لو موظف الجمارك شك أن منتجات أديداس مغشوشة يتواصل معهم ويرسلون لجنة للاطلاع عليها ويعرف إذا كانت مقلدة أم لا، وإذا كانت مقلدة ترسل للغش التجاري وكذلك الأندية كالنصر يكون مسجل العلامة التجارية وهذا من حقه مئة في المئة”.

وأكمل: “لكن صور اللاعبين لاعب مثل رونالدو من أفضل اللاعبين في العالم موقع اتفاقيات مع البرندات وموقع قبل نادي النصر حقوق رعاية، فهنا يعتبر انتهاك لحقوق اللاعب، وليس النادي نفسه”.

وأشار، إذا اللاعب لابس بدلة النصر يخص النادي، وإذا لابس بدلة أخرى فهي من حقوق اللاعب، وإذا أثبت الخطأ تتم مصادرة البضاعة واتلافتها وأيضا استخدام المعدات التي تم استخدامها في الغش التجاري.

محامي مختص في الملكية الفكرية يعلّق على بيان نادي النصر الخاص بانتهاك العلامة التجارية الخاصة به وحقوق استخدام صور اللاعبين، ويوضح العقوبات المتوقعة على المنتهكين@nkadasa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vvmNulveO0 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 13, 2023

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