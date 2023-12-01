بعد تبرعها بجزء من كبدها.. الممرضة “زهراء الزوري” تعطي أمل الحياة إلى الطفل “علي”.. وتعلق: فخورة بهذا العمل الإنساني

نشرت قناة “الإخبارية” تقريرا، يكشف عن قيام ممرضة سعودية بالتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ طفل كان يصارع الموت.

وقالت الممرضة “زهراء الزوري”، إن فكرة التبرع بأعضائها كانت راسخة في ذهنها حتى قبل قيامها بالتبرع لهذا الطفل.

وأوضحت أنها كانت تنوي القيام بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، لكنها فضلت أن تتبرع وهي على قيد الحياة.

وأفادت بأنها فخورة لقيامها بهذا العمل الإنساني الذي ساهم في إعادة الحياة مرة أخرى للطفل “علي”.