بعد تحطُّم طائرة في نيبال.. تعرَّف على 5 مطارات تثير الذعر عند الهبوط

– مطار الأميرة جوليانا: يقع في الجزء الهولندي من جزيرة سانت مارتن في منطقة الكاريبي الساحرة. وتكمن خطورته في قربه الكبير من شاطئ يرتاده المصطافون. وعندما تقلع الطائرة أو تهبط في هذا المطار تفعل ذلك على مسافة قريبة من رؤوس المصطافين؛ وهو ما أدى لمصرع امرأة في المكان سنة 2017.