بعد تخفيض دول إنتاجها.. أسعار النفط تحقق أعلى زيادة يومية منذ عام

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سجلت أسعار النفط اليوم (الاثنين)، أكبر زيادة يومية منذ نحو عام بعد أن تسبب إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ بخفض الإنتاج بقدر أكبر اعتبارا من مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023.

وارتفع خام برنت أربعة دولارات أو 5% إلى 83.89 دولارا للبرميل بحلول الساعة 6.27 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة دولارات أو خمسة بالمئة إلى 79.39 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير الماضي.

وأحدث تحالف “أوبك+” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا تغيرا في الأسواق بإعلانه خفض أكبر للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا أمس (الأحد)، إذ كان من المتوقع أن يبقي التحالف على قراره السابق بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى ديسمبر في اجتماعه الشهري اليوم.

ويرفع الإعلان الجديد إجمالي تخفيضات أوبك+ للإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقا لحسابات رويترز، بما يعادل 3.7 % من الطلب العالمي.