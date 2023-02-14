بعد تصريحات رئيس الفيحاء بشأن تأجيل مباراة الهلال.. رابطة دوري المحترفين تكشف كواليس الأزمة

كشف الدوري السعودي لـ المحترفين، أن عبدالله أبانمي ، رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، أصدر بيانًا قال فيه إنه لم يتواصل أحد مع النادي، وذلك قبل اتخاذ قرار تأجيل موعد مباراة الفريق ضد نادي الهلال، وهذا عارِ تمامًا من الصحة، حسبما وصفت الرابطة.

وكان من المقرر، أن تقام مباراة الفيحاء ضد الهلال يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 فبراير 2023، ضمن منافسات الجولة الـ 17 في المملكة العربية السعودية.

وقالت الرابطة إنها تلقت بتاريخ 8 فبراير طلباً من نادي الهلال بتأجيل مباراته أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ17، وتمت إحالة الطلب كما هو معتاد للجنة المسابقات، وذلك لمناقشته ووضع الخيارات المناسبة للتأجيل.

وبعد ذلك ورد لسكرتير لجنة المسابقات يوم الأحد 12 فبراير الساعة 6:43 مساء، اتصال من رئيس نادي الفيحاء يستفسر عما إذا كانت المباراة ستؤجل أم لا، ووبالفعل قد تم الرد عليه بأنها ستؤجل، وبالفعل تم اتخاذ قرار التأجيل من لجنة المسابقات بالرابطة.

وأضافت الرابطة: “الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين 13 فبراير، أجرى سكرتير لجنة المسابقات اتصالا هاتفيا برئيس نادي الفيحاء لإبلاغه بأنه سيتم إرسال إيميل التأجيل، ولم يُبدِ رئيس النادي أي ملاحظة أو اعتراض على ذلك”.

وأكملت الرابطة: “بعد أن تم إرسال الإيميل الساعة 12:43 ظهرا، ورد اتصال من نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء لنائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين الساعة 2:00 ظهراً يطلب فيه التعديل على صياغة توجيه الإيميل دون أي اعتراض أو ملاحظة على مسألة التأجيل، وقد تمت تلبية طلبه وإرسال ذلك الساعة الخامسة عصراً يوم الاثنين 13 فبراير.

وشددت الرابطة أن توضيحها لهذه التفاصيل يأتي لوضع الرأي العام الرياضي أمام حقيقة ما جرى مبدية استغرابها مما ورد في تصريحات رئيس النادي عن عدم علمه بالتأجيل مسبقا، مؤكدة في هذا الإطار أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، خصوصا أن المساواة والعـــدالة في التعامل مع جميع الأندية يعتبر من المبادئ الأساسية في جميع أعمال الرابطة.

بيان رابطة دوري المحترفين

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