بعد تعادل بولندا والمكسيك .. الأخضر يتصدر مجموعته

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اكتفى منتخبا بولندا والمكسيك لكرة القدم بالتعادل السلبي، على ملعب 974 في مستهل مبارياتهما في المجموعة الثالثة، لتتأكد صدارة المنتخب السعودي خلال الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويقف الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، فيما يحل المنتخب البولندي في المركز الثاني بنقطة والمكسيكي ثالثا بذات الرصيد، بينما يتذيل المنتخب الأرجنتيني المجموعة بدون رصيد.

وعجز كلا المنتخبين عن هز الشباك على مدار شوط المباراة الأول، حيث تبارى لاعبو الفريقين في إهدار جميع الفرص.

وفي الشوط الثاني أهدر روبرت ليفانتوفيسكي ركلة جزاء عند الدقيقة 58 ويتواصل مسللسل إهدار الفرص وتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ويلاقي المنتخب البولندي نظيره السعودي السبت المقبل، فيما يواجه المكسيك نظيره الأرجنتيني في اليوم ذاته ضمن مباريات الجولة الثانية.