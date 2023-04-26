بعد تعرضه لوعكة صحية.. “أردوغان” يقطع مقابلة على الهواء مباشرة

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تسببت وعكة صحية تعرض لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حوار تلفزيوني على الهواء مباشرة، إلى اضطرار المذيع المحاور لقطع البث.

وعاد أردوغان مجدداً بعد 15 دقيقة من انقطاع البث وقدم اعتذاره للمشاهدين، مبيناً أنه مصاب بإنفلونزا المعدة، بسبب ضغط العمل، حيث بدا منهكاً خلال الحوار التلفزيوني.

وأوضح الرئيس التركي أنه بعد قطع البث تساءل للحظة هل إلغاء اللقاء سيؤدي لفهم الأمر بشكل خاطئ، ليقرر العودة وإكمال الحوار.

وتستعد تركيا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ 14 من مايو المقبل، حيث سينافس أردوغان على منصب رئيس البلاد مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن أردوغان بصحة جيدة، فيما غرد منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على حسابه في “تويتر” قائلاً: “أطيب تمنياتي للسيد أردوغان”.