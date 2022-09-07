بعد تعليق العقوبة.. الاتحاد يحدد موعد مشاركة عبدالرزاق حمدالله في دوري روشن

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم الاربعاء أن الفريق تلقى موافقة من مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبة الإيقاف على مهاجم الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله، بشأن العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودية لكرة القدم.

الاتحاد يحدد موعد مشاركة عبدالرزاق حمدالله في دوري روشن

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق يحق له المشاركة مع الفريق في مباريات دوري روشن السعودي المقبلة، ومن المقرر مشاركة حمدالله في المباراة المقبلة أمام الرائد في الجولة الثالثة من دروي روشن السعودي.