بعد تنحي جاسيندا.. اختيار هبكينز رئيساً لوزراء نيوزلندا

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أعلن حزب العمال الحاكم في نيوزلندا، اليوم (السبت)، اختيار كريس هبكينز، البالغ 44 عاماً، رئيساً للوزراء خلفاً للمستقيلة جاسيندا أردرن.

وأكد هبكينز لصحافيين أمام البرلمان في العاصمة ويلينغتون، على أنه يمتلك التصميم والقدرة على دفع الأمور إلى الأمام، وأنه قادر على الفوز بانتخابات أكتوبر المقبل.

وكانت رئيسة الوزراء السابقة، جاسيندا أردرن قد أعلنت بشكل مفاجئ، (الخميس) الماضي، تنحيها عن السلطة لأنها مجرد بشر ولم تعد قادرة على مواصلة قيادة البلاد.

ويعد هبكينز سياسياً متمرساً، فخبرته في البرلمان تزيد على 14 عاماً، بخلاف كونه وزيراً مكلفاً بمكافحة كوفيد-19 لمدة سنتين، ويصفه مناصروه بأنه “حساس ولطيف وكفء وحازم”، فيما يرى معارضوه بأنه “كان عضواً أساسياً في حكومة لم تحقق شيئ”.