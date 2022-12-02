بعد توديعها للمونديال.. ألمانيا تُقارن هدف اليابان بهيرست 1966

قامت وسائل الإعلام، وبالتحديد بيلد، بتحليل الحدث البارز في فوز اليابان على إسبانيا، حيث أبقى كاورو ميتوما الكرة في اللعب بمقدار ملليمتر، وقارنوه بهدف جيف هيرست الذي حسم كأس العالم 1966، التي فازت بها إنجلترا في ويمبلي ضد ألمانيا.

وأضافت: “تم التحقق من الهدف لمدة ثلاث دقائق لأنه كان من الممكن أن تخرج الكــرة عن المرمى، على شاشة التلفزيون، يبدو أنها خرجت تمامًا، من المحتمل أن يكون عرضها بضعة مليمترات، لكن الهدف احتُسب تمامًا مثل هدف إنجلترا في ويمبلي”.

وكتبت صحيفة بليد: “خسر المنتخب الألماني بهدف يعد من أكبر الفضائح في تاريخ كرة القدم، ولم يكن ينبغي أبدًا الاعتماد على لوحة النتائج! مثل هدف اليابان ضد إسبانيا”، وسط غضب جماهيري كبير هناك.

في الدقيقة 101 بنهائي 1966، سدد هيرست في مرمى الحارس تيلكوفسكي، واصطدمت الكرة بالعارضة ثم الخط، وأعطى الحكم جوتفريد دينست ركلة ركنية في البداية، ولكن بعد ذلك هدفاً بعد استشارة مساعد الحكم توفيق بهراموف، الذي أكد هدف الفوز الإنجليزي.

قال الحارس الألماني “سأموت وأنا واثق من أن الكرة لم تدخل”، بعد ستة وخمسين عامًا، تم إحياء بعض أشباح ويمبلي في ألمانيا، ويحتفلون في إنجلترا، حيث كان عنوان الصفحة الأولى لصحيفة التايمز مع صورة عرضية ميتوما “الكرة تبقى في الداخل وتتحطم ألمانيا”.