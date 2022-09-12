بعد توفيره بالمملكة.. موانع وشروط الحصول على لقاح جدري القرود

المناطق_متابعات

كشفت مصادر بوزارة الصحة عن توفر عقار “جينوس” لعلاج الحالات المؤكدة والمصابة بالفيروس المسبب لمرض جدري القرود.

شروط الحصول على اللقاح

وأوضحت أن الحصول على لقاح جدري القرود يكون حسب تقرير الطبيب المعالج، ووفق الجرعات المذكورة في البروتوكول العلاجي المعمم من قبل الوزارة.

وأشارت إلى أن محددات استخدام لقاح جدري القرود يكون لدواعي الصحة العامة، مؤكدة أن عقار “جينوس” هو لقاح حي غير متكاثر للجدري أو جدري القرود.

الفئات التي يجب تلقيحها من المرض

وأكدت ان اللقاح يعطى قبل التعرض للمرض، للفئات الأكثر احتمالاً بالإصابة بالفيروس، مثل:

1 – العاملين في المختبرات المحددة لجدري القرود.

2 – الممارسين الصحيين المكلفين بجمع العينات أو التشخيص السريري ومن في حكمهم.

وأضافت أنه حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن اللقاح يعطى في حالة الإصابة، لمن تعرض لمخالطة مباشرة عالية الخطورة، بما في ذلك ملامسة البثور الجلدية لحالة مؤكدة، مع التعرض لسوائل الجسم والعلاقة الجنسية.

وأكدت أن اللقاح يعطى خلال أربعة أيام بعد التعرض للإصابة، ويُفضل إعطاؤه في أسرع وقت، بينما في المنشآت الصحية يعطى اللقاح لمن تعرض لمخالطة غير محمية متوسطة أو عالية الخطورة.

موانع التطعيم:

وبينت المصادر، أنه يمنع إعطاء اللقاح لمن لديه حساسية مفرطة ومعروفة لهذا اللقاح، والتي تعرف بأعراض حساسية حادة تستدعي تدخلًا طبيًا.

كما أن اللقاح غير آمن على الحوامل والمرضعات، إلا إذا كانت الفوائد المحتملة تفوق أي مخاطر محتملة على الأمهات.

عدد الجرعات:

وحسب المصادر، فإن عدد الجرعات يتم بإعطاء جرعتين للأقل من 18 سنة، بفارق 4 أسابيع بين كل جرعة وأخرى، بحجم 0،5 ملي تحت الجلد أعلى الذراع باستخدام الإبر المخصصة للحقن، كما يعطى الأكبر من 18 سنة جرعتين بفاصل أربعة أسابيع وبحجم 0،1 ملي داخل الجلد في أعلى الذراع باستخدام الإبر المخصصة للحقن.