بعد حصولة على نسبة 100٪ في اختبار القدرات ..تعليم محايل يحتفي بـ “الأسلمي”

عمر آل قايد

حقق الطالب ثامر بن علي محمد الأسلمي من ثانوية عبدالرحمن بن عوف التابعة لإدارة تعليم محايل عسير على درجة 100% في اختبار القدرات العامة.

من جانبه، باركت إدارة تعليم محايل عسير -في الموقع الرسمي على منصة (X)- للطالب «ثامر» على تفوقه في الاختبار.

وأوضح الطالب الأسلمي أن توفيق الله هو السبب الأول ثم دعاء الوالدين، والجد والاجتهاد في سبيل الحصول على الدرجة الكاملة، والتي كانت طموحه منذ البداية.

يذكر أن اختبار القدرات العامة يمثل أحد الاختبارات الهامة التي يجب على طلاب المرحلة الثانوية اجتيازها، لأهميته في التسجيل للجامعات بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة.

ويعد اختبار القدرات العامة مقياسا موحدا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ويعتبر أيضا معيارا عاجلا ودقيقا لجميع الطلاب، حيث تعتمده الجهات التعليمية لمساعدتها في اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.