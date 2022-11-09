بعد دعوات قراصنة روس.. تعطل مواقع حكومية بولاية أمريكية

أصيبت العديد من المواقع الحكومية في ولاية مسيسيبي لخلل فني وعطل لنحو 30 دقيقة، مساء أمس الثلاثاء، بعد دعوة قراصنة روس لاستهدافها، تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي

وفي وقت سابق، طالبت مجموعة قراصنة ناطقة بالروسية ومتخصصة بالهجمات الإلكترونية عبر تطبيق “تلغرام” أنصارها بمهاجمة موقع حكومي خاص بسكرتير الولاية.

تعطل مواقع حكومية

وأكد مكتب السكرتير عن وجود بعض المشاكل في مواقع حكومية في الولاية، وفق وسائل إعلام أميركية.

وتحتوي المواقع المستهدفة على معلومات مهمة للناخبين، الذين يبحثون عن كيفية ومواقع التصويت.

وأوضح مسؤولون في مقاطعة شامبين بولاية إلينوي إنهم شهدوا هجوما إلكترونيا استهدف جهات مسؤولة عن تنظيم انتخابات الكونغرس في المقاطعة.

خدمات المواقع الإلكترونية

وبحسب المسؤولين، لن يؤثر الهجوم على قدرة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، لكنه سيصعب الوصول إلى خدمات الموقع الإلكتروني الخاص بالانتخابات، الذي يقدم معلومات تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن الغالبية الساحقة من الأجهزة الخاصة بالتصويت غير متصلة بالإنترنت، ومن المستحيل عمليا تغيير الأصوات أو منع التصويت بسبب هجمات إلكترونية.