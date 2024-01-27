بعد ساعات من مطالبات العدل الدولية.. الاحتلال يرتكب “19” مجزرة جديدة في غزة

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ارتكبت قوات الاحتلال “19” مجزرة جديدة بقطاع غزة راح ضحيتها “183” شهيدًا، و”377″ جريحًا، خلال الـ24 ساعة الماضية”.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن الفظائع الإسرائيلية بعد أقلّ من 24 ساعة على جملة المطالبات التي أقرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، وشدّدت على إسرائيل اتّخاذ كافة الإجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في غزة.
وكان المتحدث باسم الصحة في غزة “أشرف القدرة” قد أعلن يوم أمس أن الجيش الإسرائيلي يتعمّد شلّ قدرات مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس؛ من خلال الحصار والاستهداف ومنع حركة الإسعاف.
ووفق وكالة وفا للأنباء: استشهد عشراتُ المواطنين غالبيتَهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.
واستشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.
وقصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت عدة قذائف صوب منازل في حي الصبرة وسط المدينة؛ ما أدّى إلى ارتقاء شهداء، وجرحى.
وأطلق جيش الاحتلال الرصاص صوب المواطنين الذين يتنقّلون في الأطراف الجنوبية من حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة؛ ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات.
وفجر اليوم، استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.
واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات، وسط القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر من 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير المسبوقة.