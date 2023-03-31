بعد صدمه “عدة مركبات” وإطلاق “عيارات نارية”.. “متهور” المعارض بقبضة الأمن

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كشفت شرطة منطقة الرياض، عن إلقاء القبض على شخص ظهر في محتوى أثناء قيامه بصدم عدة مركبات “عمداً” في أحد طرق معارض السيارات جنوب منطقة الرياض، وأطلق عيارات نارية في الهواء، خلال محاولته الفرار.

وبعد القبض عليه تبين أنه بحالة غير طبيعية، وقامت الجهات الامنية بحصر الأضرار، إذ اتضح إصابة شخصين، وحدوث تلفيات مادية في ٧ مركبات، وجرى إيقافه، تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد وجه بالقبض على الشخص، والتحقق من نسبة محتوى انتشر البارحة، ظهر فيه الشخص يقوم بصدم عدة مركبات، وإطلاق عيارات نارية، وإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.