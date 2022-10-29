بعد صدور نتائج الأهلية للدورة 60.. حساب المواطن يرد على أبرز التساؤلات (تعرف عليها)

أعلن حساب المواطن، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ 60، الصادرة عن شهر نوفمبر 2022، مجيبًا على أهم التساؤلات التي طرحها المواطنين بعد إعلان القرار رسميًا صباح اليــوم الســـبت الموافق 29 أكتوبر.

التحقق من الأهلية

وذكر الحساب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رابط التحقق من الأهلية، مُعلقًا: “للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا”.

وأكد برنامج حساب المواطن، يوم الخميس الماضي، أنه سوف يتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي وسوف يُعلن عنه عبر المنصات الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 60 (شهر نوفمبر 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://t.co/bEbxEIoKoE pic.twitter.com/6CUdsGi5IA — حساب المواطن (@citizenaccount) October 29, 2022

الرد على التساؤلات

وكشف حساب المواطن، في تدوينة قصيرة عبر “منصة تويتر” ردًا على سؤال بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية، أنه يمكن للمستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه، وذلك من خلال الضغط على دراسة الأهلية.

جدير بالذكر، أن برنامج المواطن أودع حوالي 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، مؤكدًا أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين بلغ 10.2 ملايين مستفيد.

وبذلك، أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

حساب المستفيدين يرد

وسأل عدد من المواطنين، ردًا على تدوينة المواطن أن هناك رسالة تؤكد لهم أنهم مؤهلين، ولكن لم يتغير المبلغ المذكور حتى الآن، ليجيب حساب خدمة المستفدين عن هذه التساؤلات ويقدم توضيح بشأنها إلى المواطنين.

وقال حساب المستفيدين: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر ” نوفمبر “، و في حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ ” 10 نوفمبر “”.

وأكمل: “لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: اضغط هنا، نسعد بخدمتك”.

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