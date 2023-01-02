بعد ضم رونالدو.. جدول مباريات النصر في يناير

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مباريات مهمة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال شهر يناير 2023، حيث من المتوقع أن يظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقتهم.

وانضم البرتغالي كريستيانو ورنالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، لنادي النـصر في صفقة تعتبر هي الأقوى في المنطقة العربية وآسيا، خاصة وأن الدون يمتلك شعبية كبيرة بســـبب أرقامه التاريخية المميزة مع الصفوة الأوروبية.

رونالدو صفقة عالمية

وأبرم النصر اتفاقًا مع البرتغالي، لضمه لمدة موسمين ونصف مقابل حوالي 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ليكون كريستيانو رونالدو هو أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في العالم، ومن المقرر أن يصل البرتغالي اليوم.

وينتظر عشاق ومحبي النجم العالمي كريستيانو رونالدو لحظة وصوله إلى نادي النصر، حيث يبحث عشاقه عن روابط البث لمشاهدة أول ظهور لـ “الدون” في الرياض، حيث سيصل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة.

مواجهات النصر في يناير

ومن المقرر، أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مجموعة قوية من المباريات تبدأ بمقابلة الطائي يوم الخميس المقبل، الموافق 5 يناير 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتُقام مباراة النصر ضد الطائي، يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة بتوقيت مصر، فيما يستضيف لقاء العالمي والطائي ملعب استاد جامعة الملك سعود.

مواجهات قوية لـ “النصر”

ويسضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره النصر يوم السبت المـــوافق 14 يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف بتوقيت مصر.

وسيحتضن لقاء نادي النصر ضد نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب فيصل بن فهد.

ويواجه نادي النصر نظيره الاتفاق، في 21 يناير 2023، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما يٌقابل العالمي نادي الاتحاد في مواجهة قوية في 25 يناير 2023، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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