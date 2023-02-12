بعد عرض النصر.. الشكوك تحوم حول نجم برشلونة بسبب تشافي

يتأمل سيرجيو بوسكيتس في مستقبله بعد خمسة أشهر من انتهاء عقده مع برشلونة، وهو يتجول دون أن يعرف ماذا يفعل، الصيف الماضي رفض عرض تجديد لمدة عامين من النادي.

هذه هي الفكرة التي تم النظر فيها في الأشهر الأخيرة. قال أصدقاؤه الذين يعرفون نوايا لاعب كرة القدم: “95٪ سيغادرون برشلونة في يونيو”.

إنه ليس الوحيد الذي كان مهتمًا به, في الأيام الأخيرة ، ظهر عرض من النصر من كريستيانو رونالدو بأنهم سيكونون على استعداد لتغطيته بالذهب إذا غادر إلى الجزيرة العربية، عقد سنوي 18 مليون يورو، يفكر بوسكيتس في ذلك. واحتمال عدم استبعاده من البقاء في برشلونة يدور في ذهنه أيضًا.

ضغط تشافي

يعرف قائد برشلونة أن تشافي مجنون بالنسبة له للتجديد لمدة عام على الأقل مع برشلونة، لقد ناقشوا الأمر في مناسبات عديدة لأنه بالإضافة إلى أدوارهم كمدرب وقائد ، تجمعهم صداقة جيدة.

خفض الراتب

لأنه، علاوة على ذلك ، ما استبعده بوسكيتس عمليًا الآن ليس كثيرًا سيستمع الكابتن إلى برشلونة وهو على استعداد لتخفيض راتبه بشكل كبير للاستمرار في نادي برشلونة.

سوء الوضع المالي للنادي

سيتحدث معه تشافي مرة أخرى وإذا كانت هناك بالفعل خيارات للبقاء ، وهي موجودة ، فسيتعين على النادي تقديم عرض له لمعرفة ما إذا كان ذلك يندرج ضمن تطلعاتهم. إنه يعلم أنه سيكسب أموالًا أقل بكثير هنا من الخارج ، لكن من الواضح أن برشلونة يواصل إلقائه عليه إنه نادي حياته، ويجب ألا ننسى أن النظام الحالي الذي طبقه تشافي بأربعة لاعبي خط وسط يحمي بوسكيتس كثيرًا، المشكلة هي كيف هو اقتصاد النادي.