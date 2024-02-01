بعد غد.. انطلاق مسابقة الخرج للصقور

المناطق_أشرف العصيمي

تنطلق في محافظة الخرج صباح يوم السبت القادم مسابقة الخرج للصقور والتي تقام وتستمر لمدة خمسة أيام في مخرج 6 بمشاركة عدد كبير من ملاك الصقور.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة المهندس خالد بن عبدالله الزيد أن المسابقة تقام برعاية وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج وبالتعاون مع نادي الصقور السعودي وتنظيم بلدية الخرج.

وأضاف أن اللجنة المشرفة والمنظمة تعمل على أن تكون المسابقة بحجم التطلعات، وتواكب الطموحات ، وتعبِّرُ عن أهمية هواية الصقارة باعتبارها أرث ثقافي واجتماعي وتهدف إلى نقل مفهوم هذه الهواية العربية الأصيلة إلى الأجيال القادمة.

وبين “الزيد” أن المسابقة ستشهد منافسة في أشواط المسابقة وكذلك سوف تقام من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً فعاليات وأنشطة مصاحبة متنوعة لجميع الفئات العمرية منها التوعوية والترفيهية والثقافية والتعليمية ، وأركان للجهات الحكومية والقطاع الخاص ، وجوائز قيمة للزوار طوال أيام المسابقة.

يذكر أن لجنة المسابقات في مسابقة الخرج للصقور أعلنت بأن المسابقة سوف تشهد 19 شوط مختلفًا كما أعلنت عن استحداث شوط للنخبة مخصص للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات بجائزة كبرى عبارة عن سيارة وكذلك تخصيص شوط للصقارين لمن أعمارهم أقل من 15عام.