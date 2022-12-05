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بعد قرار “أوبك +”.. أسعار النفط ترتفع بنسبة 2%

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 5 ديسمبر 2022 - 8:35 صباحًا

المناطق_متابعات

قفزت أسعار النفط 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أبقت دول أوبك+ على أهدافها المتعلقة بالإنتاج قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارا من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار أو 2.2% إلى 41.87 دولار للبرميل .

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2% إلى 62.81 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا، الذين يُطلق عليهم مجموعة “أوبك+”، أمس على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر وحتى نهاية عام 2023.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 5 ديسمبر 2022 - 8:35 صباحًا
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shimaa mohamed

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