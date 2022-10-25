بعد قرار فيفا.. النصر يُفاجئ حمد الله بتحرك غير متوقع

كشفت تقارير صحفية، عن وجود تطورات جدية في قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد مع فريقه السابق النصر، خاصة بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارًا يصب في كفة نجم العميد.

فيفا يُغرم النصر لصالح حمد الله

وغرم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فريق النصر، حوالي 5 مليون يورو، لصالح المغربي عبد الرزاق حمد الله، كمستحقات متأخرة للاعب، حيث أكد قانوني سعودي أن الحكم الصادر ليس له بقضية العالمي مع اللاعب بشأن التوقيع للعميد.

وأشارت تقارير صحفية، أن نادي النصر قرر التصعيد، ورفع استئنافًا جديدًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال اليومين القادمين وتحديدًا إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، ضد قرار الغرامة الصادر مؤخرًا على النادي.

تحرك قوي من إدارة النصر ضد حمد الله

وتعمل الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر، في الوقت الحالي على تجـهيز كافة الأوراق والإثباتات التي تفيد بأن العالمي له حق في قضية اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، خاصة بعد فوزه بقضية المستحقات.

فيما، أوضح النصر أن قرار الفيفا لا يخص قضية العالمي مع نادي الاتحاد الذي وقع مع اللاعب المغربي خلال الفترة المحمية من عقده، وهو فقط عبارة عن حكم لدفع مستحقات متأخرة للاعب المغربي حينما كان يُمثل القاري.

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