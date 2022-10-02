بعد قرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع.. سنابات تغير مسمياتها

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أكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن تطبيق لائحة قرار منع الإعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي للأفراد دون إصدار ترخيص «موثوق»، الذي أقرته الهيئة، سيكون إلزاميًا لإعلانات الأفراد، مشددة على أن كل من يخالف القرار سيواجه بالعقوبات التي نصت عليها اللائحة المنظمة.

و يحظر على الموثق تسمية الحساب بأسماء مناطق أو محافظات أو نحوها، وذلك في خطوة تسعى لتقديم الموثق لنفسه بمصداقية وهي خطوة مهمة في عدم تضليل المتلقي.

ضوابط اللائحة

ووفق ضوابط لائحة قرار منع الإعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي للأفراد دون إصدار ترخيص «موثوق»، يشمل الحصول على الترخيص، أيضًا، المعلنين من خارج المملكة، هذه الأمور:

ـ أن يكون لديه سجلاً تجارياً، إضافة إلى ترخيص من مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة، ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.

ـ يشمل ترخيص «موثق» كافة منصات التواصل الاجتماعي «الفيس بوك، سناب شات، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام، تويتر».

ـ تمنع الأنظمة صاحب الحساب الذي صدر له الترخيص، التصرف فيه، وذلك بنقله إلى شخص آخر، ويتعين على طالب الترخيص أن يكون قد أتم سن الـ18 من العمر.

ونوهت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن هذا القرار يهدف إلى معالجة السلبيات التي نشأت على أثر الإعلانات التي تقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخالف أحيانًا أنظمة ولوائح الجهات الحكومية خصوصاً فيما يتعلق بالمجالين الصحي والتجاري.