بعد قضية تمبكتي.. “الانضباط” توقف مدير احتراف الشباب

المناطق_الرياض

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، الأحد، حرمان ماجد المرزوقي مدير الاحتراف في نادي الشباب، من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام واحد، وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال.

وأرجعت اللجنة أسباب الإيقاف إلى نشر المرزوقي عبر حسابه الرسمي في «إكس» منصة التواصل الاجتماعي، بيانًا تضمن إثارة الرأي العام والإساءة والاتهام تجاه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبينت الانضباط أنها حددت تاريخ 28 أغسطس الماضي موعدًا لجلسة استماع المرزوقي لسماع أقواله بخصوص البيان.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكان مدير الاحتراف في نادي الشباب انتقد إجراءات انتقال المدافع الدولي حسان تمبكتي من ناديه إلى الهلال، كاشفا في الوقت ذاته عن تعرضه لضغوط من لجنة الاحتراف على خلفية عدم إكماله طلب الانتقال عبر نظام مطابقة اللاعبين الدولي «TMS» في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأصدر المرزوقي بيانا عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل اجتماعي تطرق من خلاله إلى بعض التفاصيل المتعلقة بإكمال إجراءات قيد تمبكتي في كشوفات الهلال عبر وقال المرزوقي: «أود إفادة الوسط الرياضي عامة، ونادي الشباب خاصة، أنني خاطبت وزير الرياضة الله يحفظه، وشرحت كافة الأمور بخصوص الطلب المرفوع على نظام TMS من نادي الهلال».



ورد الدكتور رجاء الله السلمي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة على بيان المرزوقي حينها بأنه تم تحويل شكواه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.