بعد لقاء إيلي كوهين.. إحالة وزيرة خارجية ليبيا للتحقيق

المناطق-متابعات

بعد إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الليبية بيانا قالت فيه إن لقاء روما بين المنقوش وكوهين “عارض وغير رسمي”.

فيما دان المجلس الأعلى للدولة الليبي مساء الأحد لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، بوصفها “خطوة مخالفة لقواعد مقاطعة إسرائيل” وطالب بمحاسبة المعنيين وضمان عدم تكرار الأمر.

وأكد المجلس في بيان رفضه للقاء وإدانته للقائمين عليه.

كما دعا المجلس الأعلى للدولة إلى “اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين، بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره”.

ووصف البيان القضية الفلسطينية بأنها “القضية الأم التي توحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستظل كذلك”.

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه التقى مع الوزيرة الليبية في روما، في أول اجتماع على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين.

فيما أفاد مراسل العربية في ليبيا بأن متظاهرين أغلقوا الطرق في منطقتي سوق الجمعة و11 يونيو في احتجاجات بالعاصمة الليبية طرابلس رفضا “للتطبيع”.