بعد ليلة مؤثرة في قصر “وستمنستر”.. أحفاد الملكة يحرسون نعش الجدة

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يعتزم أحفاد ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، أن يقفوا حرّاساً حول نعشها، في لندن اليوم السبت، بعد ساعاتٍ من إقامة آبائهم صلاة ليلية مؤثرة في قصر “وستمنستر”.
تجدر الإشارة إلى أن دوق “ساسكس”، سينضم إلى شقيقه، أمير ويلز، مرتدياً الزي الرسمي حول النعش، في “قاعة وستمنستر”، قبل الجنازة الرسمية للملكة بعد غد الإثنين، حسب وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” اليوم السبت.
وكان هاري، الذي شاهد هذا العمل على خط المواجهة، خلال جولتيْن من الخدمة في أفغانستان، قد حُرم سابقاً من فرصة ارتداء زيه العسكري، بينما كان يبكي علانية، نظراً لأنه لم يعد أحد أفراد الأسرة المالكة