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بعد مبيعات بالمليارات.. الصحة العالمية: علاجان لفيروس كورونا بلا فعالية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 9:16 صباحًا

بعد تحقيق مبيعات بالمليارات، لم تعد منظمة الصحة العالمية توصي بعلاجين بالأجسام المضادة لكوفيد-19، على أساس أنهما لم يعودا فعالين على الأرجح، بسبب السلالة أوميكرون من فيروس كورونا وأحدث متحوراتها الفرعية. وفق ما نقلت رويترز عن خبراء في المنظمة الأممية.

العلاجان صمما للعمل من خلال الارتباط بالبروتين الشائك لسارس-كوف-2 لتحييد قدرة الفيروس على إصابة الخلايا، من بين أوائل الأدوية المطورة في وقت مبكر من الجائحة.

لكن الفيروس تطور منذ ذلك الحين، وتشير أدلة متزايدة من الاختبارات المعملية إلى أن فعالية العلاجين، سوتروفيماب وكاسيريفيماب-إيمديفيماب، محدودة في مواجهة أحدث تحورات الفيروس، ونتيجة لذلك، استبعدتهما أيضا الهيئة التنظيمية للصحة في الولايات المتحدة.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 سبتمبر 2022 - 9:16 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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