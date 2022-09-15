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بعد محاولة اغتيال بوتين.. «زيلينسكي» يتعرض لهذا الحادث في كييف

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 3:01 صباحًا

المناطق_متابعات

تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس لحادث مروري في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، إن فولوديمير زيلنسكي تعرض لحادث مروري في كييف لكنه لم يصب بأذى.

حادث الرئيس الأوكراني، جاء بعد ساعات من نشر تقارير عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفادت مصادر مطلعة من الكرملين أن سيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تعرضت للهجوم في محاولة اغتيال، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وكشفت مصادر مقربة من الرئيس الروسي، أن سيارة بوتين أصيبت بـ “دوي قوي” على عجلتها الأمامية اليسرى تلاه “دخان كثيف”.

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بعدها وخلال ثوان معدودة؛ تم نقل سيارة بوتين (ليموزين) إلى بر الأمان مع الرئيس دون أن يصاب بأذى.

وعلى إثر ذلك؛ طالت قوات الأمن الروسية أعدادا كبيرة من الحاضرين للواقعة بالاعتقالات، وذلك بحضور من جهاز الأمن التابع للرئاسة الروسية.
ووفقًا لقناة General GVR Telegram الروسية؛ فقد اختفى عدد من الحراس الشخصيين لبوتين، وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات الرئيس البالغ من العمر 69 عامًا قد تم اختراقها.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 15 سبتمبر 2022 - 3:01 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

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