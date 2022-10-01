بعد معاناة 5 سنوات.. شاب يتبرَّع بكليته لوالد صديقه

وعبّر الشاب عن عن سعادته الغامرة بنجاح العملية، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتقبل منه هذا العمل، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يلبس والد صديقه نايف السعدي الشمري لباس الصحة العافية، وأن يطيل عمره على طاعته وعبادته.