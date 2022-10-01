بعد معاناة 5 سنوات.. شاب يتبرَّع بكليته لوالد صديقه

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ضرب الشاب عوض مشرف العنزي أروع صورة من صور الوفاء والعطاء بتبرعه بإحدى كليتيه لوالد صديقه ليُنهي بذلك معاناته مع الفشل الكلوي، الذي امتد لأكثر من خمس سنوات، تخللها فشل زراعة الكلى مرتين.
وأجرى فريق طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض العملية بعد مطابقة التحاليل والفحوصات المخبرية للطرفين. وقد تكللت العملية بالنجاح، ولله الحمد.
وأوضح الشاب، أن تبرعه جاء عن قناعة تامة نابعة من سماحة الدين الإسلامي، وحثه لنا على التآلف والمحبة، إضافة إلى عمق الصداقة والأُخوة وقوة العلاقة بينه وبين صديقه الشمري.
وعبّر الشاب عن عن سعادته الغامرة بنجاح العملية، داعيًا المولى، عز وجل، أن يتقبل منه هذا العمل، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يلبس والد صديقه نايف السعدي الشمري لباس الصحة العافية، وأن يطيل عمره على طاعته وعبادته.