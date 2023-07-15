بعد موافقة بايرن.. النصر يفاوض ماني

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منحت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيرتها في النصر السعودي الضوء الأخضر للبدء في التفاوض مع الدولي السنغالي ساديو ماني من أجل التعاقد معه خلال الأيام المقبلة، وفقا لـ “الرياضية”.

وحدَّدت إدارة “البافاري” مبلغ 30 مليون يورو للتنازل عن المهاجم في “الميركاتو” الصيفي. وأكد المصدر ذاته، أن أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي في النصر، عقد اجتماعًا، أمس، مع الألماني بيورن بيزيمر، وكيل أعمال السنغالي، في مدينة مايوركا الإسبانية من أجل التعرُّف على طلبات اللاعب، تمهيدًا لإبرام الاتفاق النهائي مع إدارة النادي الألماني. وأفصح عن أن إدارة النصر، بدأت التفاوض مع نظيرتها في بايرن على ضمّ المهاجم، مايو الماضي، لكن تمَّ إيقاف الخطوة بعد حل مجلس إدارة النادي العاصمي، والدخول في إجراءات عقد الجمعية العمومية، التي استمرَّت أسبوعين وفقا لـ “الرياضية”.



يذكر أن ماني، يرتبط مع البافاريين بعقد، تبقَّى منه موسمان.