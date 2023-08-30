بعد موافقة مجلس الوزراء.. أبرز ما جاء في نظام صندوق التنمية الزراعية

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وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، على نظام صندوق التنمية الزراعية المعدل.

وأوضح صندوق التنمية الزراعية أبرز ما جاء في نظام الصندوق الزراعي المعدل، مؤكداً أنه متوافق مع الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة ويراعي السياسات الزراعية والمائية والبيئية بالمملكة والاستراتيجية الوطنية للزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي.

وبين الصندوق أن النظام يعمل على تمكين الصندوق الزراعي من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية والمستثمرين الأجانب، وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية.

وأضاف الصندوق الزراعي أن النظام اشتمل على تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل مكونات سلسلة الإمداد الزراعية وتمويل الاستثمارات الزراعية خارج المملكة، وتمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.