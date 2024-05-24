بعد موسم مثاليّ.. إنزاغي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي

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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اختيار سيموني إنزاغي الذي قاد إنتر ميلان لإحراز لقبه الـ20 في الدوري، أفضل مدرب لموسم 2023-2024.

واختير إنزاغي الذي يتولى قيادة “نيراتزوري” منذ 2021 من قبل لجنة ضمّت مديري المطبوعات الرياضية، حسب ما كشفت رابطة الدوري الإيطالية التي لم تحدّد النتائج النهائية.

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي، لويجي دي سيرفو، في بيان صحفي “هذه الجائزة لا يمكن أن تذهب إلاّ إلى سيموني إنزاغي”.

وأضاف “إنه الآن أحد أهم المدربين على الساحة الدولية، وقد حظي بمسيرة مثالية مع فريقه، مع أفضل هجوم وأفضل دفاع وسلسلة من 28 مباراة متتالية من دون هزيمة”.

وحقّق إنتر خلال موسم 2023-2024 حتى الآن وقبل مرحلة واحدة من نهاية المنافسات، 29 فوزاً وستة تعادلات وهزيمتين فقط في الدوري، علماً أنه يتقدم بفارق 19 نقطة على جاره ميلان الثاني، كما توج أيضاً هذا الموسم بكأس السوبر الإيطالية.

يأتي اختيار إنزاغي (48 عاماً) في الموسم الذي يلي حصول لوتشانو سباليتي على هذه الجائزة بعد قيادته نابولي إلى لقب الكالتشيو الموسم الماضي.