كشف طارق أبا الخليل، المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، عن أكثر المناطق في المملكة العربية الأكثر تعرضًا للإصابة للهزات الأرضية في المستقبل، بعد الهزتين التي تعرضت لها منطقة الباحة في الأسبوع الحالي.

بعد هزتين الباحة.. تعرف على المناطق الأكثر تعرضا للهزات الأرضية في المملكة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الأماكن الأكثر تعرضًا لحدوث هزات أرضية تتمثل في المناطق القريبة من البحر الأحمر، حيث تعد تلك الشرقية والجنوبية، معرضة لهزات أرضية، ولكن ليست في خطورة كبيرة من تلك الهزات.

يوميًا يتم تسجيل هزات أرضية

وتابع: أن منطقة الجنوبية معرضة للهزات الأرضية، لافتًا إلى أن الهيئة تسجل يوميًا هزات ولكن بسيطة لا يشعر بها المواطنين.